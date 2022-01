Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (18/1)

Teu valor!

Data estelar: Lua ainda Cheia em Leão

Se tu te encerras dentro de tua individualidade, pretendendo que o Universo inteiro exista porque tu existes, imaginando ilusoriamente que este seja uma projeção de tua presença, e não o contrário, todos teus pensamentos, emoções e atitudes serão impuros, parciais.

Começa a pensar a vida como algo maior que ti, que se expressa através de diversas manifestações. A impureza de tuas ideações faz com que algumas das manifestações da vida te agradem e outras te provoquem aversão, porque teu ponto de partida é a partícula que tu és, e não o continente no qual a partícula que tu és adquire sentido.

Começar a pensar a vida como algo maior que ti não te desvalorizará nem diminuirá tua individualidade, pelo contrário, tu já fazes isso ao te apegar à excessiva importância que outorgas à tua vida desconectada.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Viver bem não depende de dinheiro, mas de como você organiza seu tempo, para atender ao chamado das obrigações sem, no entanto, negligenciar os necessários períodos de divertimento e leveza. Organização.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Mantenha um nível elevado de compreensão e tolerância, para não dar bronca nas pessoas por coisas que não teriam tanta importância, mas que acabam sendo valorizadas de uma forma emocional, muito descabida. Acontece.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Se houver assuntos demais para você tomar conta, ou você se desespera e desorganiza emocionalmente, ou você mantém a cabeça no lugar e tenta fazer o que estiver ao seu alcance. Melhor optar pela segunda perspectiva.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O dinheiro é inevitável, se intromete em todos os assuntos humanos e adquire o papel protagonista em quase todos. Porém, você precisa dominar o dinheiro, e lhe dar apenas um papel secundário em suas decisões.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As iniciativas que são tomadas por impulso, sem objetivo definido, ajudam a criar movimentos e dinâmicas, mas também provocam distúrbios. Agora é bom você tomar iniciativas, cuide para escolher as que tenham objetivos claros.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Talvez você sinta necessidade de ficar à sós com sua alma, para ter longas conversas. Talvez você não tenha como se isolar neste momento, porém, seria interessante arrumar um tempo extra para tomar distância de tudo.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Este é um bom momento para refazer os contatos e, assim, tornar sua presença e valor mais evidente para todo mundo. Entre em contato de forma desapegada, sem buscar, inicialmente, nenhum tipo de resultado. Sociabilidade.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Tenha clareza a respeito de seus objetivos, criando uma escala de valores para entender quais são prioritários, e quais outros podem ser protelados. Essa clareza vai lhe ajudar muito a tomar as decisões de hoje.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Os conceitos se transformam em preconceitos sem a alma perceber, só pelo motivo de se acomodar numa visão da realidade e resistir a aceitar que, muito provavelmente, essa visão da realidade foi superada.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As apreensões são, por enquanto, puramente teóricas, porque não há nada acontecendo, aqui e agora, para as alimentar. Suas apreensões se alimentam de projeções futuras que podem ou não acontecer. Ninguém sabe.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

O fato de você não estar com as rédeas na mão, dominando o cenário, não significa que este seja um momento ruim, que alimente apreensões. A mão misteriosa da vida está no comando, e isso é algo muito bom.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Muitas pequenas coisas se apresentam para você dar conta; organizar, planejar, traçar estratégias aguardando pelo momento mais apropriado de colocar em marcha suas pretensões. Parece pouco, mas é muito.