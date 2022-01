Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (25/1)

O jogo

Data estelar: Lua quarto minguante em Escorpião

A vida é uma experiência complexa, mas se tu te escondes dela, te protegendo do imenso cardápio de complicações que ela te oferece, buscando uma existência simplória, à margem da realidade da vida, acabarás conquistando uma paz artificial e, pior que isso, tua presença se tornará inútil, porque ao não te envolveres com a complexidade existencial, tu deixas de oferecer tua parte à Vida de tua vida.

Se quiseres, imagina a experiência de vida como um jogo, de um tipo em que tu podes ser uma peça, mas também o ser que joga e faz apostas, elaborando estratégias e brincando com a complexidade do processo. Mas, tu também podes te identificar com a própria Vida de tua vida, e te aproximar a ela, sendo ao mesmo tempo a alma que joga, a peça do jogo e o próprio jogo em andamento.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A impaciência não vai ajudar, pelo contrário. Portanto, se você sentir que essa cresce, o melhor a fazer é deixar de lado temporariamente as decisões que precisa tomar, até perceber que sua alma voltou ao eixo. Serenidade.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Talvez as pessoas estejam querendo pegar o que é seu, talvez você esteja viajando e criando fantasias paranoicas. De toda maneira, cabe uma investigação e, se sua alma estiver errada, então descartar as fantasias.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Diminuir suas expectativas há de ser uma atitude estratégica, uma redução diante das condições reais do mundo atual, porém, isso não significa que você deva definitivamente abrir mão delas. Tudo está mudando.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Seria impossível expressar todos os sentimentos que circulam pela sua alma, porque isso provocaria conflitos importantes. Porém, tampouco é possível passar o tempo sem encontrar uma maneira de expressar o que sente.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O estado do mundo acentua a natural insegurança de todas as pessoas, e isso complica sua situação, porque neste momento sua alma precisa de aliados confiáveis que, também, confiem em você. Insegurança é medo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Para as coisas se arrumarem, dependa menos do que outras pessoas lhe oferecerem, e mais do que você puder fazer dentro do alcance de seus recursos e força pessoal. Pode parecer pouco, mas é o que dará tranquilidade.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Em alguns momentos, parece que se pode dominar as pessoas, porém, na prática isso é impossível, porque as pessoas têm ideias próprias e, mesmo que você as domine por um tempo, em algum momento elas se libertam. É assim.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Dentro do possível, encontre um jeito de finalizar o que estiver em andamento antes de se engajar em algo diferente e novo. A finalização clareará o panorama e simplificará os próximos passos. É possível?

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Melhor repensar a necessidade de colocar a boca no trombone, porque os resultados não seria aliviadores, já que provocariam um tumulto que, facilmente, sairia de controle. E isso não beneficiaria você de forma alguma.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Aja de acordo com as estratégias que achar mais eficientes, porém, tenha em mente que as coisas andam mais complexas do que em quaisquer outros momentos de sua vida, o que amplia a margem de incerteza.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Pareceria justo e necessário você se lançar à ação, mas, por dentro, sua alma não tem certeza e isso complica a situação. Porém, isso não é algo que tenha vindo para ficar, é uma insegurança temporária e passageira.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A cada dia você compreende mais e isso faz sua alma romper com padrões repetitivos, mas o processo não é confortável, porque você precisa se desapegar dos hábitos e se lançar à aventura da vida, que é um enigma.