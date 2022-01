Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (2/1)

O futuro se delineia com perspectivas auspiciosas a você, mas ainda parece tudo um sonho, algo que não tem substância concreta suficiente para deixar sua alma tranquila. A concretização, no entanto, está em marcha.

Finalize o que tiver começado, mas continue em frente com a busca de bem-estar que possa ser satisfeita da melhor maneira possível. Seu bem-estar está vinculado ao bem-estar de todas as pessoas de seu círculo íntimo.

O que as pessoas dizem raramente é o que verdadeiramente sentem, mas quanto a isso há pouco a fazer, porque se você as intimar a que sejam verdadeiras, o único que conseguirá é armar um estado de conflito. Melhor não.

O que parecia muito bom deixou de ser, mas o que sua alma tinha antipatia agora começa a se mostrar atraente. As coisas andam mudando com uma velocidade além da imaginada. Melhor se deixar levar pela corrente.

O ano nem começou direito ainda e sua alma quer se lançar a novos empreendimentos, entusiasmada com as conversas de que andou participando. Isso é muito bom, não há restrições nem contraindicações. Em frente.

Muitas coisas interessantes estão em andamento, portanto, melhor deixar de lado as apreensões que tomaram conta de sua alma nas semanas anteriores, e se lançar ao futuro com a garra que caracteriza sua real natureza.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!