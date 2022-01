Idoso de 81 anos morre afogado dentro de açude na zona rural de Rio Branco

O idoso Saul Pereira de Queiroz, de 81 anos, foi encontrado morto dentro de um açude na tarde desta quarta-feira (26), em uma chácara localizada no ramal do Clodoaldo, no km 14 da BR-364, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações de familiares, o idoso possuía o hábito de dar comida aos peixes no açude de sua propriedade todas as tardes, quando acabou caindo dentro da água e provavelmente teve um mal súbito. Após algumas horas, o filho desconfiou da demora do pai e revolveu ir atrás dele. Ao chegar no local, o filho já viu o idoso boiando dentro do açude, e rapidamente tirou o homem e tentou realizar a reanimação, na qual não teve sucesso.

Para ver a imagem, clique aqui

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado, mas quando os paramédicos chegaram ao local, nada puderam fazer pelo idoso, que já se encontrava sem vida.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos da perícia criminal.

O corpo foi removido por agente do Instituto Médico Legal (IML) e levado para a sede para ser realizado os exames cadavéricos.