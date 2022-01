Inflação em alta: saiba o que vai pesar no seu bolso em 2022

No último relatório Focus, do Banco Central , os economistas consultados avaliaram que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ( IPCA ) deve ter avançado 10,02% em 2021. Para 2022, a projeção é de alta de 5,03% .

Gastos com energia elétrica, aluguel, IPVA, IPTU, entre outros, devem corroer o orçamento das famílias em 2022. Veja mais detalhes abaixo:

Mesmo com reservatórios em recuperação, o custo da conta de luz deve seguir elevado em 2022 .

Lidando com a pior crise hídrica dos últimos 91 anos, o governo teve de acionar as usinas termelétricas para garantir o fornecimento de eletricidade, o que aumentou o custo de produção de energia no país.

Um eventual aumento na conta de luz, no entanto, não será necessariamente o indicado pela área técnica da Aneel. O reajuste será definido pela diretoria da agência. O governo também já anunciou que estuda medidas para atenuar o impacto tarifário em 2022.