Inscrições para concurso da Secretaria de Saúde de Manaus iniciam nesta quarta-feira (5)

As inscrições podem ser feitas a partir das 16h desta quarta, até o dia 3 de fevereiro, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV)- clique aqui.

Ao todo, a Semsa abriu três editais. No Edital n° 001/2021, que está com inscrições abertas a partir desta quarta, são oferecidas 124 vagas de nível superior para Especialista em Saúde – Médicos, sendo seis para Pessoas com Deficiência (PcD), com salário inicial de R$ 6.933,96, para carga horária semanal de 20 horas, com opção de 40 horas semanais e subsídio de R$ 13.867,91 para Clínico Geral.