Instituto tecnológico abre mais de 100 vagas para profissionais de TI de todo país

Mais de 100 vagas estão abertas para profissionais de TI no Instituto Atlântico, uma Instituição de Ciência e Tecnologia (ICT), estruturada na forma de Associação Civil de Direito Privado, sem fins lucrativos, voltada para a promoção da Inovação através da Pesquisa e Desenvolvimento em TIC. As áreas são de back-end, front-end, salesforce, arquitetura de software, entre outras. Os postos são para qualquer estado do País, pois o trabalho é remoto. Os interessados podem se candidatar pelo site jobs.kenoby.com/instituto-atlantico.

Há, ainda, seis vagas de estágio, cinco delas para Desenvolvimento Tecnológico – área da Inovação e uma para Ciência de Dados. A experiência será para a Academy Ascan, programa do Instituto Atlântico focado na qualificação dos estagiários.

Dentro do programa, são duas horas diárias de trabalho dos estagiários da instituição dedicadas a conhecimento e qualificação. No caso das vagas de estágio, apenas poderão participar da seleção candidatos que morem no Ceará.