Inter de Milão x Juventus: onde assistir, horários e escalações

Líder do Campeonato Italiano, a Inter de Milão vive excelente fase e vem de 5 vitórias consecutivas na competição. Apesar do rival Milan ter apenas um ponto a menos, a probabilidade da Inter garantir a taça pela segunda temporada consecutiva é real, além de ter garantido vaga nas oitavas da Champions. O time italiano terá confronto contra o Liverpool na próxima fase.

A Juventus vem se recuperando no cenário nacional. No entanto, a equipe de Turim é apenas a 5ª colocada no campeonato nacional, 11 pontos atrás da Inter. Por outro lado, o time vem apresentando uma reação dentro do torneio e pode garantir pelo segundo ano seguido a taça da Supercopa.

Veja mais detalhes da partida.

Escalações (prováveis):Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Martinez, Dzeko. Técnico: Simone Inzaghi

Juventus: Szczesny; Cuadrado, Rugani, Chiellini, Sandro; Bentancur, Locatelli, Rabiot; Bernardeschi, Morata, Dybala. Técnico: Massimiliano Allegri

Local: Giuseppe Meazza, em Milão (ITA)

Data: quarta-feira (12/01/2022)

Horário: 17h

Transmissão: Fox Sports e Star+