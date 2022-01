Internada há 3 meses, mulher com gravidez de risco ganha ensaio fotográfico dentro de hospital

A locação das fotos foi no leito do hospital São Lucas, em Ouro Preto do Oeste (RO), local que Chirley ocupa desde o dia 16 de outubro de 2021, por complicações na gravidez.

Em uma consulta de rotina, Chirley foi diagnosticada com uma incompetência istmocervical, quando o colo do útero apresenta uma abertura que pode resultar no parto ainda no segundo trimestre da gestação.