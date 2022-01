Jenilson Leite visita Fundação Hospitalar para conversar com os servidores: “É preciso valorizar nossos profissionais”

O deputado Jenilson Leite (PSB), acompanhado pelo vereador e presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Adailton Cruz, e pela presidente e a vice-presidente Sindicato dos Profissionais Auxiliares Técnicos em Enfermagem e Enfermeiros, Alesta Amâncio e Conceição Alves.

Jenilson e os sindicalistas, estiveram visitando diversos setores da unidade e conversando com os servidores com is gestores da unidade, Dulciana e Dorival, que relataram problemas na unidade que são prioridades.

Segundo alguns relatos de técnicos e enfermeiros, o sistema de saúde já caminhava com déficit, mas devido à pandemia do novo coronavírus e agora com o surto da síndrome gripal, muitos profissionais estão afastados.

Para a presidente do Spate, Alesta Amâncio, o momento é delicado, devido a falta de profissionais. “Durante nossa visita na unidade, os trabalhadores que estavam de plantão fizeram diversos relatos devido a falta de profissionais para atender a população. Tendo como um dos principais fatores a grande quantidade de servidores infectados pela covid-19, pois estão afastados temporariamente”, disse.

A presidente ainda completou que os sindicatos irão informar, através de um relatório, sobre a situação da Fundhacre ao Governo do Acre e a Secretaria de Saúde.

O deputado Jenilson, demonstrou bastante preocupação com a situação, pois com a falta de profissionais, quem mais sofre é a população. “Sabemos que todo o sistema de saúde tem problemas que se arrastam por anos, mas nesta pandemia os nossos servidores não foram prioridade para o Governo do Acre. Estamos vendo servidores cansados, sobrecarregados, pois com a falta de profissionais, os servidores estão atendendo até 15 pacientes no plantão, tendo que fazer medicações, dar banho, atender ocorrências, escrever no prontuário entre outros, o que impede assim um bom cuidado hospitalar ao enfermo”, destacou.

O parlamentar, que também é médico infectologista, reforçou que o governo ainda não lançou o edital para o concurso da saúde e pede que ao lançar, seja pensanda a quantidade de novos servidores que supra pelo menos uma parte do déficit de profissionais. “O governo ainda não lançou o edital para o concurso da saúde, é necessário que este concurso supra pelo menos parte do déficits já existentes e os que foram causados pela pandemia do novo coronavírus. Mas para além disso, também é preciso que o atual governador cumpra com o acordo feito com a categoria e olhe para o PCCR, onde estará a valorização dos servidores e corrigirmos um dos absurdos que é 75 reais no plantão extra para técnicos”, pontuou.