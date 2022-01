Jéssica Ingrede e Juh Vellegas lideram lista de favoritos ao BBB no AC; veja os mais votados!

Siga meu Instagram e veja tudo: @douglasricher.

Preste a iniciar na tela da Globo, a edição do Big Brother Brasil está prevista para ir ao ar no dia 17 de janeiro. O confinamento dos participantes deve se iniciar nesta quarta-feira (5). O que tudo indica, o Acre não terá nenhum participante nesta edição. Durante as 22 edições, apenas dois acreanos foram escolhidos para representar o estado, a atriz Gleici Damasceno e o biólogo Vanderson Brito.

Este colunista recentemente usou suas redes sociais para saber a opinião popular dos seguidores, que revelaram quais os acreanos gostariam de ver nas telas da Globo, no BBB 22. Entre os nomes, as digitais influencer acreanas Jéssica Ingrede e Juh Vellegas lideram a preferência popular.

Confira abaixo quem são os famosos acreanos que poderiam estar no BBB 22, segundo a opinião popular:

1º JÉSSICA INGREDE

2º JUH VELLEGAS

3º PAMELA KELLY

4º GIOVANNI CASSEB

5º MARCELO BIMBI

6º LUDMILLA CAVALCANTE

7º MARCEL BLAZUT

8º LUCAS BLAZUT

9º GUSTAVO MATIAS

10º SINDNEY ZAMORA