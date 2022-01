Jesus Sérgio acompanha obras de manutenção dos ramais e a implementação do Programa Luz para Todos na zona rural

O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) visitou este semana as obras de manutenção dos ramais de Tarauacá e também acompanhou de perto a evolução da implementação do Programa Luz para Todos nas comunidades.

O parlamentar agradeceu ao Governo do Estado pelo envio das máquinas do Deracre para melhorar as estradas dos ramais e pelas obras de recuperação das pontes também estão localizadas nos ramais.

“Essas pontes são importantes para o escoamento da produção agrícola da região e ainda são essenciais para o transporte dos postes do Luz para Todos que estão chegando na zona rural”, ressaltou Jesus Sérgio.

Os postes do Programa Luz para Todos já estão sendo transportados para os ramais e em breve serão instalados.

“O nosso mandato está firme e forte na luta para levar energia elétrica para a zona rural. Este sonho está virando realidade”, garantiu o deputado Jesus Sérgio.