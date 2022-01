João Paulo reúne com Gladson e gestores da Saúde para falar de ação conjunta

Ocorreu no final da tarde desta quinta-feira, 6, na Fundação Hospital do Acre (Fundhacre), uma importante reunião de alinhamento em prol da saúde pública.

O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli esteve presente conduzindo a reunião que contou com a presença do presidente da Fundhacre João Paulo Silva, da Secretária de Estado de Saúde Acre, Paula Mariano, além de outros gestores que compõe o governo.

A pauta principal esteve voltada para uma ação conjunta em benefício da saúde da população acreana que ocorrerá por meio da Fundação Hospital do Acre e da Secretaria de Saúde.

“São ações de total relevância que tem como foco melhorias na saúde pública, inclusive neste final de semana já teremos na Fundhacre a realização do retorno do multirão de consultas na área de otorrinolaringologia, além de intensificarmos também mutirões no interior do Estado”, destacou o governador Gladson Cameli.