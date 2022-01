O pivô do New Orleans Pelicans, Jaxson Hayes, foi formalmente acusado de violência doméstica, resistência à prisão e agressão contra um policial, em um caso que culminou com a prisão dele em julho.

Hayes foi preso na manhã de 28 de julho de 2021, depois que policiais de Los Angeles foram chamados à casa de sua então namorada.

