Jovem que caiu no rio Purus ao tentar tirar selfie continua desaparecido; buscas continuam

Em que pese o trabalho de buscas comandado pelo Corpo de Bombeiros, até o presente momento o nacional Francisco Emerson da Silva Cruz, 26 anos de idade, ainda não foi encontrado.

Oriundo de Rio Branco, a vítima caiu de cima da ponte do Purus quando foi tentar tirar uma selfie, por volta das 19 horas de sábado.

De acordo com o sargento C. Queiroz, do Corpo de Bombeiros de Sena, não está sendo possível promover mergulhos no local por conta da forte correnteza e do nível elevado do Rio. “Estamos realizando buscas superficiais e pedindo o apoio dos ribeirinhos caso o corpo venha emergir. Nossos Bombeiros continuam as buscas”, enfatizou.