Jovem que ficou 35 dias acorrentado em frente ao Palácio é pré-candidato a deputado

O jovem Jorge Orleans, de 24 anos, natural de Cruzeiro do Sul, que ficou conhecido por ter se acorrentado 35 dias em frente ao Palácio Rio Branco pedindo sua convocação enquanto integrante do cadastro de reserva do concurso da Polícia Civil, tem o interesse de disputar as eleições de 2022.

Ele se filiou nesta segunda-feira (10) ao partido Cidadania, a convite do professor David Hall, que será pré-candidato ao cargo de governador. Orleans almeja a vaga de deputado estadual.

“É uma honra receber nas fileiras do nosso partido um jovem tão aguerrido que entrou pra história do Acre pela sua coragem, luta e determinação”, afirmou David Hall.

Jorge disse que entra para a política com o objetivo de “quebrar as correntes da mentira”.

“Entro na política para servir ao povo do Acre e para quebrar as correntes da mentira, da enganação e da corrupção. Vamos dar as mãos em uma corrente do bem para juntos fazer a mudança que nossa população tanto almeja” concluiu.

O garoto que ainda não foi chamado pelo governo, mesmo Gladson anunciando que vai contratar mais 24 aprovados, assinou sua filiação em frente ao Palácio, de forma simbólica.