Jovem que ficou mais de um mês acorrentado ainda não será convocado se Gladson chamar 24 candidatos do CR

Mesmo se o governador Gladson Cameli cumprir a promessa de convocar mais 24 candidatos do cadastro de reserva da Polícia Civil, o estudante Jorge Oleanes, de 24 anos, que estava acorrentado em frente ao Palácio Rio Branco até esta terça-feira (5), não será contratado pelo Estado.

SAIBA MAIS: Gladson decide convocar mais uma parte do cadastro de reserva da Polícia Civil; veja quantidade

O anúncio do chamamento do novo grupo foi anunciado nesta quarta-feira (5) ao ContilNet pelo chefe do executivo.

“Falaram que vão chamar mais 24, de acordo com a vacância, mas não estou contemplado se forem chamadas apenas mais 24 pessoas. Agora, vou voltar para Cruzeiro do Sul na próxima semana. Aqui em Rio Brando eu estou na casa de parentes e preciso voltar para casa”, disse à imprensa local.

“Eu fiz tudo o que podia fazer. Acho muito injusto essa decisão do governador de convocar um número tão pequeno, já que sua promessa era outra”, continuou.

Jorge, que é natural de Cruzeiro do Sul, ficou acorrentado por mais de um mês.