Juliana Caetano chama filho de Leonardo, João Guilherme, de “Zé droguinha” e diz se ficaria com ele

Juliana Caetano deu o que falar nas redes sociais nesta quarta-feira, 12 de janeiro. O motivo? Foi porque ela acabou chamando o filho de Leonardo, João Guilherme, de Zé Droguinha. Isso gerou polêmica e pegou todo mundo de surpresa, principalmente os fãs que acompanham a vida do cantor diariamente.

“Você pegaria João Guilherme?”, questionou uma internautas na caixinha de perguntas feita por Juliana Caetano no Instagram. “Olha, com todo o respeito, não gosto de Zé Droguinha”, rebateu ela. Logo em seguida, o vídeo acabou viralizando nas redes sociais e se tornou uma grande polêmica.

João Guilherme escreveu no seu Twitter no mês passado, que estaria procurando uma namorada anônima: “quero uma namoradinha que ninguém conheça”, escreveu o ator. Logo em seguida, várias internautas comentaram sobre o assunto e se candidataram a vaga que o canto estava promovendo.

“Eu tô aqui, moro no fim do mundo ninguém me conhece”, disse uma internauta sobre a proposta de João Guilherme que para ela é super tentadora, “Usem camisinha meninas ele é mais rodado que pneu de caminhão”, comentou outra sobre a fama do ator de ser pegador. “Esse menino táuito diferente ele era até bonitinho mas tá acabadinho parece tá usando alguma coisa”, comentou outra no post de João Gui.

