Leonardo chama filho de maconheiro, detona roupas e ataca: “Vagabundo”

O filho do Leonardo, João Guilherme deu uma entrevista inusitada para o podcast “Podpah”, no YouTube.

O rapagão, de 19 anos, contou que o genitor se diverte com o estilo dele, que é certamente distinto do resto dos familiares. “Eu chego com as unhas pintada e ele me chama de maconheiro e vagabundo”, declarou o filho do Leonardo.

“Ele fala para mim e meu irmão”, declarou o jovem, que disse que acha graça toda vez que vê o pai. Para quem desconhece a história, a mãe o criou, em São Paulo. Enquanto o artista sempre morou em Goiás. “É uma paixão muito grande. Toda vez que a gente se vê é sempre muito interessante”, declarou o rapagão.

Ainda sobre Leonardo

Falando nisso, uma caixa de questões feita no Insta, Zé Felipe respondeu sobre o irmão. Ele disse que, desde o nascimento de sua herdeira, o jovem não lhe dá atenção. O cantor é pai da Maria Alice. “O João Guilherme não me liga, não me manda mensagem e eu fico sentido por isso”, declarou o rapaz sobre o irmão.

Nas redes sociais, o povo em suma comentou sobre os filhos do Leonardo. “Ninguém quer tomar iniciativa, as vezes é medo de ta forçando”, disse uma. “E só ligar pra ele é mandar msg pra ele. Simples”, comentou outra.