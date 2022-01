Lesões, poucos jogos… Neymar fica longe do Top-3 do Fifa The Best pelo quarto ano seguido

Indicado ao prêmio de melhor do mundo da Fifa em quase todas as edições desde 2011, quando ainda tinha 19 anos e atuava pelo Santos, Neymar desde muito novo foi visto por muitos como um possível (e provável) sucessor de Messi e Cristiano Ronaldo. É verdade que a longevidade dos dois gênios do futebol, que brilham até hoje, mesmo com idades avançadas, dificultou a sucessão.