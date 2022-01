Luana Piovani proíbe filhos com Pedro Scooby de assistirem ao BBB22

“No dia em que tiver um clipe bonitinho na internet, eu mostro para eles. Mas ver o programa todo, não. E ainda tem o fuso horário, eles moram em Portugal. Eu tenho um oceano que me protege”, comemorou Luana.

Na madrugada desta terça-feira (18/1), Scooby revelou aos colegas que a ex-mulher já sabia sobre sua ida ao BBB22. Ao site do UOL, Piovani revelou ter ficado doente com a informação da ausência do ex com os filhos.

“O que tirou o meu sono foi o início. Quando eu fui entender qual o esquema que ele estava arrumando para não estar com as crianças por um mês, já que eu já tinha planejado vir para o Brasil trabalhar e era o mês dele ficar com elas. Quando soube que tinha um esquema com tudo muito bem organizado, fiquei tranquila”, relembrou a artista. “Mas, assim que soube, fiquei com labirintite. Juntei isso com o fato de a minha filha ter ficado uns dias doente e fiquei meio zoada.”

“Olha, eu acho que o Pedro já é o grande vencedor desse Big Brother. Isso porque ele tem duas mulheres segurando a onda dele, né, meu amor? Ele tem a Luana, que é a ex, e a Cintia [Dicker], que é a atual. Se ele não é o vencedor, não sei quem é. O Pedro tem duas mulheres que vão cuidar das demandas dele muito melhor do que ele cuidaria!”, disparou a atriz.