Luana Piovani proibiu os filhos de assistirem BBB 22: “De jeito nenhum”

Luana Piovani proibiu que seus filhos com Pedro Scooby assistam ao BBB 22. A mãe de Dom, Bem e Liz não quer que as crianças acompanhem o programa na íntegra, mas pretende mostrar trechos de vídeos cortados, desde que eles sejam “bonitinhos”. “[Ver tudo] De jeito nenhum!”, disse a apresentadora.

Em entrevista à coluna de Nina Lemos, do Universa, a atriz falou sobre sua decisão de evitar a exposição dos filhos ao Big Brother Brasil. “No dia em que tiver um clipe bonitinho na internet, eu mostro para eles. Mas ver o programa todo, não. E ainda tem o fuso horário, eles moram em Portugal. Eu tenho um oceano que me protege”, celebrou Luana.

Na madrugada desta terça-feira, 18, Scooby disse a colegas de confinamento que havia conversado com a ex-mulher sobre sua ida ao reality. Piovani revelou ter ficado doente com a informação da ausência do ex com os filhos.

“O que tirou o meu sono foi o início. Quando eu fui entender qual o esquema que ele estava arrumando para não estar com as crianças por um mês, já que eu já tinha planejado vir para o Brasil trabalhar e era o mês dele ficar com elas. Quando soube que tinha um esquema com tudo muito bem organizado, fiquei tranquila”, falou a artista. “Mas, assim que soube, fiquei com labirintite. Juntei isso com o fato de a minha filha ter ficado uns dias doente e fiquei meio zoada.”

“Olha, eu acho que o Pedro já é o grande vencedor desse Big Brother. Isso porque ele tem duas mulheres segurando a onda dele, né, meu amor? Ele tem a Luana, que é a ex, e a Cintia [Dicker], que é a atual. Se ele não é o vencedor, não sei quem é. O Pedro tem duas mulheres que vão cuidar das demandas dele muito melhor do que ele cuidaria!”, disparou.

Sobre Cintia Dicker, atual companheira de Scooby, Luana Piovani apenas elogiou. “Ele também não é tão irresponsável. Ele foi sabendo que podia ficar de boa porque o rojão estava comigo e com a Cintia. Na hora que entendi o esquema fiquei muito mais tranquila porque não preciso nem te dizer: nós, mulheres, damos de dez a zero nos homens!”, explicou.

