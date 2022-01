Luciano é o primeiro eliminado do BBB2 com 49,31% dos votos

“Quando vi esse Paredão, esses emparedados…Aliás, quando eu vi esse BBB, nessa primeira semana, a pergunta que me veio à cabeça foi: O que é que você quer? Quero entrar no Big Brother, é tudo que eu quero. Sério? Aí vem para cá e não se compromete. Vem para o jogo e não quer jogar? É possível gostar de tudo e de todo mundo o tempo todo? É assim na nossa vida normal. Tem que ser assim no meio de um jogo, no meio da disputa por um prêmio? Vocês podem curtir aí dentro, mas acham que as pessoas estão curtindo isso aqui fora? São as pessoas aqui fora que decidem quem ganha esse jogo e muitas delas fariam de tudo para estar aí. Então, o que você quer? Quer um milhão e meio? Quer ser um campeão? Quer dizer para todo que venceu o BBB? Ou quer uma experiência? Quer jogar ou quer brincar? Quer melhorar a vida ou quer só uns dias de férias numa casa cheia de câmeras?”