Luto: Globo faz comunicado às pressas após perda de grande ator aos 94 anos

O ator americano Sidney Poitier, foi o primeiro negro a ganhar o Oscar de Melhor Ator, morreu na manhã da última sexta-feira (07), aos 94 anos. O trabalho do artista foi bem repercutido no Brasil que até o perfil do GloboNews canal da Globo, comunicou a morte assim que ela foi confirmada.

O famoso realizou vários trabalhos, mas, ficou conhecido no mundo todo pelo filme “Ao Mestre Com Carinho”. Além disso, através do comunicado, o canal de notícias da Globo informou que a causa da morte não foi divulgada.

“Poitier foi o primeiro negro a ganhar um Oscar de melhor ator. Ele foi premiado pela atuação no filme “Uma Voz nas Sombras”, em 1963. Quatro anos depois, protagonizou o filme “Adivinhe Quem Vem Para Jantar”.”, recordo o perfil.