Mais de 10 artistas serão homenageados no último encontro dos “Acreanos inesquecíveis”, neste sábado

Será neste sábado (27), a partir das 18h30, no Teatro Hélio Melo, em Rio Branco, a última apresentação do projeto “Acreanos inesquecíveis”.

A ação idealizada pelo músico Tony Ferreira tem o objetivo de homenagear artistas que fizeram história no Estado.

Serão honrados em apresentações musicais pelo menos 15 artistas como Da Costa, Jorge Cardoso, Tião Natureza, Geraldo Leite, Chico Pop, Vicente Neri, Hugo Conde e outros.

Três encontros dessa edição do projeto já aconteceram em Cruzeiro do Sul, Feijó e Xapuri. Neste último, os músicos Cris Nágila, Tony Ferreira, José Ribamar, Jhony Valdeci, Ivan de Carvalho, Rogério Oliveira, Soraia Ramalho, Aurélio Rabelo, Sérgio e Ray farão as homenagens.

A apresentação fica por conta da experiente radialista Nilda Dantas.

Em razão do avanço da pandemia, apenas 50 lugares serão liberados para o público em geral, com entrada gratuita. O uso de máscaras é obrigatório.