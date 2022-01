Mais de 4 mil atendimentos já foram realizados no Hospital de Sena nas últimas semanas

O Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, divulgou nesta terça-feira (4), um balanço dos atendimentos ambulatoriais realizados do mês de dezembro de 2021 pra cá. Ao todo, já foram registrados 4.179 atendimentos dessa natureza.

Esse aumento exponencial se dá basicamente por três fatores específicos: Surto de gripe, casos de dengue e diarreia.

Vale lembrar que a responsabilidade do Hospital é, segundo as regras da saúde, atender os casos de urgência e emergência. O atendimento ambulatorial é de incumbência da Prefeitura e, via de regra, devem ocorrer nas unidades básicas de saúde. “Aumentou consideravelmente a procura por atendimentos no Hospital João Câncio Fernandes, praticamente sobrecarregando os nossos profissionais. Recomendamos que as pessoas também procurem os postos de saúde já que o atendimento laboratorial é uma responsabilidade do município”, comentou Edgardina Matos, Gerente-geral do Hospital de Sena.

Apesar disso, ela acrescentou que em nenhum momento o Hospital negará consultas para a população. “Não iremos deixar de atender o morador que procura a nossa unidade, mas é preciso também compreensão. São dezenas de pessoas que nos procuram diariamente. Vivemos uma excepcionalidade com várias doenças acometendo a população”, frisou.

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de saúde, colocou a unidade Carlos Afonso para funcionar à noite, entretanto, há limite na entrega das fichas. Ontem à noite, por exemplo, às 20:30 horas, todas as fichas já tinham se esgotado. Além disso, aos finais de semana os postos de saúde da Prefeitura não funcionam e toda a demanda vai para o Hospital João Câncio Fernandes.

ATENDIMENTOS NAS ÚLTIMAS SEMANAS SOMENTE NO HOSPITAL

– 1ª semana: 790 pessoas

– 2ª semana: 810 pessoas

– 3ª semana: 1.001 pessoas

– 4ª semana: 1.578 pessoas