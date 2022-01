Mais de 700 pessoas testaram positivo para Covid-19 no primeiro dia de drive-thru em Rio Branco

O drive-thru montado pela Prefeitura de Rio Branco, para realizar a testagem de Covid-19 na população da Capital, teve seu primeiro dia de atendimento nesta quinta-feira (20) com números alarmantes.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Rio Branco, só hoje foram testadas 1.273 pessoas. Dessas, 724 tiveram o resultado positivo para Covid-19 e 549 testes foram negativados.

As 724 pessoas que testaram positivo, foram consultadas e medicadas no local.

LEIA MAIS: Internauta registra longa fila de carros em drive-thru de testagem de Covid-19, em Rio Branco; vídeos

O drive-thru funciona na Arena da Floresta, no 2º Distrito de Rio Branco, de segunda a sexta-feira, com horário de atendimento das 8h às 17h e tem por objetivo desafogar as Uraps, que já estão sobrecarregadas pelo alto número de pessoas contaminadas com gripe e Covid-19.

No entanto, a secretária de Saúde de Rio Branco, Sheila Andrade, esclarece que apenas pessoas com sintomas devem procurar o drive-thru para realizarem o exame, já que, no momento, o município não tem como testar a população em massa. “Vamos priorizar as pessoas que estão com sintomas por que nós precisamos diagnosticar e tratar de forma eficaz as pessoas que estão com covid-19 ou Síndrome Gripal”, afirma a secretária.