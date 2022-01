Médico é preso por negar atendimento antecipado a delegado com Covid

O médico Fábio Marlon Martins França, que atende em Cavalcante, região da Chapada dos Veadeiros (GO), foi preso no fim da tarde de quinta-feira (27/1) após confusão com o delegado da cidade, Alex Rodrigues da Silva. Segundo testemunhas, o policial, que testou positivo para Covid-19, queria ser atendido com antecedência, à frente dos pacientes que já esperavam, e o profissional de saúde negou o atendimento.

O médico foi autuado em flagrante pelos crimes de exercício irregular da profissão, desacato, resistência, desobediência, ameaça e lesão corporal. Na manhã desta sexta-feira (28/1) a Justiça mandou relaxar a prisão e soltar Fábio França. O caso é apurado pela corregedoria da Polícia Civil.

Covid

Segundo testemunhas, o delegado chegou em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de Cavalcante com sintomas gripais na manhã de quinta. Ele realizou um teste rápido para detectar Covid. Mais tarde, quando o resultado já estava disponível, ele voltou para checar e descobriu que estava com a doença.

O policial teria, então, solicitado que o médico que estava de plantão, no caso Fábio França, o atendesse. No entanto, foi informado que não seria possível fazer isso imediatamente, pois haviam outras pessoas à espera e que o atendimento era por ordem de chegada.

