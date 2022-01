Menina de 4 anos é encontrada com mãe e tio em motel; presos disseram que foram ‘ver chuveiro’

Uma menina de 4 anos foi encontrada dentro de um motel na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, nessa quarta-feira (26), na companhia da mãe e do tio.

Os dois adultos foram detidos e, ao ser questionada pela Polícia Militar, a mulher de 23 anos contou que entrou no local com o cunhado “apenas para darem uma olhada no chuveiro“.

De acordo com o boletim de ocorrência da corporação, militares foram acionados por funcionárias do estabelecimento, localizado no bairro Copacabana.

Uma das trabalhadoras contou aos policiais que arrumava um quarto quando percebeu que a criança desceu do veículo e foi para a suíte ao lado.

A mulher correu para a portaria e passou a situação para as colegas de trabalho. Antes da chegada da viatura, as funcionárias foram até o quarto e encontraram a mãe da menina vestida e perto da cama.

Já o homem, de 31 anos, estava nu no banheiro com a garotinha. Enquanto a equipe policial estava a caminho, a suspeita ameaçou as trabalhadoras de morte e jurou vingança.