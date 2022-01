Modelo que vendia seus puns é hospitalizada após “esforço extremo”

Stephanie Matto, influenciadora que ficou conhecida por vender flatulências engarrafadas, precisou parar seu empreendimento e ser hospitalizada por conta do esforço extremo que fazia. A decisão foi noticiada recentemente pelo Daily Star.

De acordo com o tabloide, Stephanie chegou a um hospital no Estados Unidos com sintomas compatíveis a um ataque cardíaco. Entretanto, após um eletrocardiograma e um exame de sangue, ela foi diagnosticada com excesso de gases. “Eu pensei estar infartando e que aqueles eram meus momentos finais. Eu estava exagerando”, disse ela, em entrevista ao site. “Ficou claro que o que eu estava sentindo não era um derrame ou ataque cardíaco, mas sim dores de gases muito intensas. Fui aconselhada a mudar minha dieta e tomar um medicamento supressor de gases, que efetivamente acabou com meu negócio”, continuou.

Antes de vender flatulências engarrafadas, Stephanie Matto ganhou notoriedade por participar do programa “90 Dias para Casar”, da TLC. No reality, pessoas de nacionalidades diferentes – que apenas conversaram via internet – se envolvem romanticamente. Caso o relacionamento dure mais que 90 dias, cerca de três meses, é realizado um casamento. Em caso de tudo dar errado, a pessoa “imigrante” retorna a seu país de origem.