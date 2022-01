Moro desafia Bolsonaro e Lula com hashtag “#AbreAsContasBolsolula”

Após divulgar o salário que recebeu por um ano de trabalho na consultoria Alvarez & Marsal, nos Estados Unidos, de R$ 241,65 mil mensais, o ex-juiz Sergio Moro (Podemos) cobrou de seus adversários políticos, Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a também “abrir suas contas”. Durante live, realizada nesta sexta-feira (28/1), com o deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP), Moro lançou a campanha #abreascontasbolsolula.

Veja desafio lançado também no Twitter:

Está lançado o desafio. Uma nova forma de fazer política está na mesa. Vai abrir as contas dos gabinetes e da rachadinha, Bolsonaro? E você, Lula? Vai abrir as contas das suas palestras e do sítio de Atibaia? #AbreAsContasBolsolula pic.twitter.com/sNYhPUqM1k — Sergio Moro (@SF_Moro) January 28, 2022

Após revelar o quanto ganhou na consultoria norte-americana, o que é investigados pelo Tribunal de Contas da União (TCU), Moro provocou os adversários: “O Lula podia esclarecer as palestras, reformas nos sítios. O Bolsonaro podia abrir as contas do gabinete parlamentar dele, do filho dele, do Queiroz. Falar sobre as rachadinhas”, disse durante a live.

“Eu vim aqui abrir minhas contas. Vamos ver se o Bolsonaro abre as contas dele. Sobre aqueles cheques, que não são da esposa dele. Saber quem rachou dinheiro da família Bolsonaro. Vamos ter contas abertas para todo mundo”, ressaltou o ex-juiz.