Morre Chefe Assis, fundador do grupo de Escoteiros do Acre e importa líder na Estação Experimental

Faleceu na tarde desta segunda-feira (3), uma das grandes lideranças do bairro Estação Experimental, o Chefe Assis. A causa da morte não foi divulgada.

Assis foi um dos pioneiros da Escola de Datilografia no bairro Estação, fundador do grupo de Escoteiros e do grupo Reizados, além de ter comandado por muitos anos o programa de calouros Assis Super Show, no antigo Teatro Horta.

Católico praticante e educador, foi um mestre da arte, em especial o cinema, participou da formação da primeira diretoria da Associação de Moradores do bairro Estação Experimental.

O velório será no salão paroquial da Santa Rita de Cássia, ao lado da escola Natalino da,Silveira Brito, bairro Estação Experimental.

Com informações do Ecos da Notícia