Morre Olavo de Carvalho, guru da extrema direita no país e da família Bolsonaro

O escritor Olavo de Carvalho morreu na noite desta segunda-feira (24), nos Estados Unidos, aos 74 anos. A informação foi divulgada através de uma nota postada pela família no perfil dele nas redes sociais.

De acordo com a nota, ele estava internado em um hospital na região de Richmond, no estado da Virgínia. A causa da morte, no entanto, não foi divulgada. No entanto, no último dia 16, também em suas redes sociais, o escritor e autoproclamado filósofo, apontado como “guru” do presidente Jair Bolsonaro e de seus filhos, admitiu ter contraído a covid-19.

Defensor das ideias conservadoras no campo político, Olavo de Carvalho passou a ser apontado como um dos principais influenciadores da extrema direita no Brasil. Ele defendeu fortemente a eleição do presidente Jair Bolsonaro e teve um papel estratégico nos primeiros anos do governo.

O presidente manifestou pesar nas redes sociais.

Nos últimos meses, no entanto, ele emitiu críticas ao presidente e ao governo. Em uma live em dezembro de 2021 ele afirmou que Bolsonaro deu as costas à pauta anticomunista e passou a fazer política “rasteira” em Brasília. Os ataques se tornaram mais comuns desde que Bolsonaro amadureceu aliança com partidos do Centrão e exonerou ministros da ala extremista como Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores, e Abraham Weintraub, ex-titular da Educação, todos eles indicados por ele.

Desde o ano passado, Olavo de Carvalho enfrentava problemas de saúde por questões cardíacas. Em julho ele deu entrada no Hospital das Clínicas da Faculdade de São Paulo (InCor) para exames e teve uma crise de angina e precisou ser submetido a tratamento para compensação cardíaca. No mês seguinte, retornou ao hospital com um quadro de insuficiência cardíaca e renal aguda, além de uma infecção sistêmica.