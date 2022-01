Um motociclista foi socorrido com ferimentos graves após um acidente envolvendo um carro na tarde desta quinta-feira (6), na Rodovia dos Bandeirantes, em Itupeva (SP).

De acordo com a Polícia Rodoviária, o acidente ocorreu no quilômetro 71, no sentido interior da pista. Os dois veículos trafegavam pelo retorno quando aconteceu a batida.

O motociclista foi atendido pelo resgate da concessionária que administra o trecho. A identidade da vítima não foi informada.