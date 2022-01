Motociclista que estava sem capacete tem afundamento da face após perder controle da moto e cair em Rio Branco

O motociclista José Nilton Fernandes Peres, 38 anos, ficou gravemente ferido após perder o controle da própria motocicleta e bater a cabeça, na noite deste sábado (1), na rotatória do V, na Avenida Sobral, bairro Ayrton Senna, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de pessoas que presenciaram o acidente, José estava sendo perseguido por vários homens que estavam em uma caminhonete. Peres conduzia a própria motocicleta modelo Titan Fan 125, de cor preta e placa NAD 0042, no sentido centro-bairro, em alta velocidade e sem capacete, quando acabou perdendo o controle e bateu na rotatória, caindo cerca de 30 metros de distância sobre o asfalto. Depois do acidente, os homens que perseguiam a vítima fugiram do local.

Com a força impacto, a vítima foi arremessada e sofreu afundamento de face, um grave traumatismo craniano e múltiplas fraturas pelo corpo.

Populares prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que a princípio enviou uma unidade básica, posteriormente, a unidade avançada 01 foi encaminhada para prestar apoio e dar devido atendimento.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito isolaram a área para os trabalhos da perícia. A motocicleta ficou totalmente destruída e uma parte ficou desmontada devido a batida contra o meio fio do canteiro da rotatória.

Após o trabalho de perícia, a moto foi removida por um guincho para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). O caso ficará a cargo do Juizado de Trânsito.