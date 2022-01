Motorista que atropelou e matou servidor da Caixa em Cruzeiro do Sul é identificado e preso

O homem que atropelou e matou Gerlândio Mendes, um servidor da Caixa Econômica Federal, na tarde da última sexta-feira (14), em Cruzeiro do Sul, foi identificado e preso.

Trata-se do chefe do serviço de limpeza pública da Prefeitura de Mâncio lima, município distante 45 quilômetros do local do acidente, Verônico Freitas, de 53 anos.

Ele fugiu do local após constatar a morte de Gerlâdio Mendes, atingido pelo carro que ele dirigia, uma pick-up do tipo Amarok, quando trafegava numa moto. O acidente ocorreu na altura do quilômetro um da rodovia AC-405, após uma curva no bairro da Cohab, em Cruzeiro do Sul. Verônico disse que fugiu do local com medo de represália e de agressões por parte da multidão que cercou o corpo do rapaz atingido no acidente.

Verônico Freitas foi preso em casa, pelo delegado de polícia de Mancio Lima, José Obertâneo. O veículo que ele dirigia foi apreendido e encaminhado à perícia. Acusado segue preso.