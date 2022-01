Mourinho tentou impedir que Jesus trocasse Flamengo pelo Benfica

Uma publicação da revista portuguesa Sábado, desta quinta-feira (6/1), revelou que o treinador português José Mourinho, da Roma, tentou impedir a saída de Jorge Jesus do Flamengo para assumir o Benfica. Mourinho conversava com o empresário Jorge Mendes.

Em escutas telefônicas obtidas pela revista, o treinador da Roma indica o nome do francês Laurent Blanc.

“Mourinho pergunta que treinador Jorge Mendes vai colocar no Benfica e Jorge diz que está numa guerra aberta com (Luís Filipe) Vieira, porque quer ele ir buscar Jorge Jesus. (…) Mourinho diz a Jorge Mendes para não deixar Jorge Jesus ir para o Benfica (…) Mourinho comenta sobre Laurent Blanc (…) Jorge diz para Mourinho mandar uma mensagem a Luís Filipe Vieira sobre Laurent Blanc”, publicou o Sábado.

Os diálogos foram interceptados durante a operação “Cartão Vermelho”, que investiga o ex-presidente do Benfica, Luís Felipe Vieira, responsável pelo retorno de Jesus ao comando dos encarnados.

São investigadas irregularidades nas transações de jogadores, como no caso de João Felix, negociado com o Atlético de Madrid. Foi justamente por conta de escândalos de corrupção que Vieira deixou o cargo de presidente do clube de Lisboa.