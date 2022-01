Mulher é espancada pelo companheiro com socos, chutes e a golpes de capacete no interior do Acre

Uma jovem identificada como Bruna, de 20 anos, foi brutalmente espancada pelo companheiro identificado como Gabriel Thamaz, na madrugada desta segunda-feira (24), na própria residência localizada no município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

Segundo informações da vítima, ela estava em casa quando Gabriel chegou de uma bebedeira que estava com amigos e várias mulheres, e o casal começou a discussão. Com ânimos mais exaltados, Gabriel, de posse de um capacete, acertou a cabeça de Bruna várias vezes até a jovem cair no chão, e em seguida, desferiu vários socos e chutes na moça.

Gabriel chegou a agredir tanto Bruna que deslocou o próprio ombro devido a violência e a força que esmurrava a mulher. Gabriel foi até o Hospital Ary Rodrigues em busca de atendimento médico. Durante o atendimento na unidade de saúde, acabou agredindo a médica plantonista identificado como Fabíola Ribeiro, a profissional ficou assustada e prestou queixa na Delegacia de Senador Guiomard e pediu transferência para outro hospital em outra cidade.

Familiares de Bruna foram até a casa da vítima buscar ela por volta das 5h30. A moça ainda foi ameaçada por Gabriel, que disse que ‘se fosse preso, voltaria para mata-la’, ou mandaria ‘membros de uma facção criminosa matar ela’. A jovem também prestou queixa e pediu medida protetiva que foi dada pela Justiça.

O delegado titular da Delegacia de Senador Guiomard, Carlos Bayma, representou e o juiz da cidade decretou a prisão de Gabriel. Nesse momento, policiais civis e militares fazem buscas no Quinari pelo acusado.

Os familiares de Bruna acreditam que Gabriel talvez saia impune, pois a mãe do rapaz é policial civil lotada na Delegacia de Senador Guiomard.