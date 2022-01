Mulher morta em matagal gritou por socorro e implorou pela vida

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) ainda não conseguiu identificar a mulher encontrada morta com pancadas na cabeça e seminua em um matagal de Santa Maria, nesse sábado (22/1). A perícia avalia se a ela foi estuprada e qual foi a causa da morte. Segundo testemunhas, ela implorou pela vida.

Equipes da Polícia Militar (PMDF) atenderam a ocorrência após moradores da QR 416, Conjunto C, informarem que havia uma vítima gritando por socorro na mata. A 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria) investiga o caso como feminicídio.

“No primeiro momento, acreditaram (os moradores) que se tratava de uma criança, mas, posteriormente, outra testemunha ligou e informou que era uma mulher pedindo para não ser morta, pois tinha filhos”, detalhou a delegada Cláudia Alcântara.

A vítima foi localizada sem sinais vitais. Ela usava saia jeans e blusa, mas as vestimentas estavam levantadas. O óbito foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Segundo a delegada responsável pelo caso, muitas pessoas procuraram a polícia para indicar possíveis mulheres que seriam a vítima, porém, todas foram descartadas.

“Nós verificamos as suspeitas e confirmados que todas estavam bem e em casa. Aguardamos o laudo do IML ou que algum familiar ou amigo nos procure para dar queixa do desaparecimento de alguma mulher na região”, explicou a delegada.

A autoria do crime também é desconhecida. “Dependemos da identificação do corpo da vítima para dar continuidade a investigação”, disse Cláudia Alcântara.