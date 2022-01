Na primeira operação do ano, forças de segurança apreendem 20 quilos de cocaína no rio Juruá

Operação das forças de segurança em atuação no Acre e que envolvem as polícias Federal, Civil e Militar, deflagrada na quinta-feira (06) e tornada pública na tarde desta sexta-feira (07), em Rio Branco, revela a apreensão de 20 quilos de drogas no município de Cruzeiro do Sul, interior do Acre, no Alto Juruá. A apreensão ocorreu durante o patrulhamento fluvial, o Grupo de Operações Especiais da Companhia de Policiamento Especializado do 6° BPM no rio Juruá.

De acordo com a Polícia Federal, os agentes da operação avistaram uma embarcação descendo o Rio Juruá com os mesmos aspectos que criminosos utilizam para transportar entorpecentes. Diante da suspeita, foi feita a interceptação e os policiais constataram que se tratava de batedores, sendo que outra embarcação estava descendo logo em seguida, carregada de drogas segundo se constatou quando o barco foi sendo abordado. No interior da segunda canoa foram apreendidos 20 quilos de uma substância análoga à cocaína.

Três pessoas foram presas e conduzidas, juntamente com o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Federal em Cruzeiro do Sul para os demais atos legais. Foi a primeira apreensão do ano de 2022 de drogas no Acre.