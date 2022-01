‘Não aceitaria’: Márcia Bittar abre o jogo sobre pacto entre pré-candidatos ao Senado e possível conversa com Alan Rick

Um jogo só acaba quando o árbitro apita. E o jogo das Eleições 2022 deve se estender até o dia 2 de abril, data limite para que todos os postulantes estejam nos devidos partidos para dar a largada nas campanhas eleitorais. E, como já estamos em janeiro, as movimentações – sobretudo para as cadeiras mais concorridas – devem ficar mais intensas. Em se tratando do Senado, estamos falando de uma disputa jamais antes vista: 5 pré-candidatos que, antes da disputa pela única vaga no Senado Federal, disputam o único lugar na chapa de Gladson Cameli.

O posicionamento de uma das postulantes chama atenção. Ela não é filiada a nenhum partido, mas tem onze em sua órbita que chancelam sua candidatura. Não tem mandato, mas aparece com dois dígitos nas intenções de voto nas mais recentes pesquisas divulgadas, figurando sempre nos primeiros lugares e concorrendo com nomes de peso. Concorre a uma única vaga, mas defendeu o direito de todos os outros na disputa. Márcia Bittar andou o Acre de ponta a ponta, enfrentou com maestria todos os desafios até aqui e, com a contagem regressiva que termina em abril, sente-se no direito a postular a única vaga para o cargo, pela sua contribuição de décadas nos bastidores.

Tem pormenores a resolver: conversei com a pré-candidata ao Senado e abordei alguns pontos. A possibilidade de, por exemplo, acabar num mesmo partido que Alan Rick, também pré-candidato ao Senado, após a fusão DEM/PSL. “Não conversei com Alan, mas seria um prazer trocar ideias com ele. Ainda aguardo o desfecho das filiações partidárias para saber meu caminho”.

Apesar de ter dialogado com todos, até aqui, Márcia não abriu mão da disputa – e deixou claro. Alguns dos pré-candidatos, Mailza Gomes (Progressistas-AC), Alan Rick (DEM-AC) e Jéssica Sales (MDB-AC) fizeram um pacto interno, que prevê que o melhor posicionado nas pesquisas será aquele – ou aquela – que vai ter nome e foto nas urnas.

“Eu tive conhecimento do pacto que fizeram [Alan, Jéssica e Mailza], pelos jornais . Não tive participação nessa decisão”, conta Márcia. Questionada sobre a possibilidade de participar de um pacto parecido, Márcia é enfática: “Não aceitaria”.

Márcia quer mesmo é aproveitar o tempo que tem para se consolidar, ainda mais, como a candidata ao Senado de 2022. Não quer saber dos gols que já fez. Quer aproveitar o tempo que tem para fazer ainda mais. “Acho que estamos no momento certo de nós viabilizarmos. E é nisso que estou focada”.

Lembrado

Jorge Viana comemorou a nova usina de asfalto da Prefeitura de Rio Branco. Lembrou que essa foi uma luta sua enquanto senador e agradeceu a Petecão pela lembrança no evento de entrega.

“Em uma política em que muitos se esquecem das coisas boas, agradeço ao Senador Petecão, que durante a entrega da usina, fez questão de lembrar que a realização foi possível devido a minha destinação”, postou em redes.

Palanque misto

No evento de inauguração, subiram no palanque o prefeito Tião Bocalom (Progressistas-AC), senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) e o senador Ségio Petecão (PSD-AC).

Pouco provável

Informações do interior dão quase como certas de que as chances de James Gomes apoiar outra pessoa para deputado federal que não seja Mazinho Serafim são praticamente nulas.

Cancelamento

Decisão acertada a de Gladson e equipe, que optou pelo cancelamento de agendas com presença de público e o Carnaval de forma temporária. O Comitê Covid-19 deve se pronunciar à respeito.

Não gostaria

Se tem duas pessoas que não gostaria de estar na pele, essas pessoas são Gladson Cameli e Tião Bocalom. O governador precisa escolher um candidato ao Senado para apoiar – ainda mais depois do apoio de Bolsonaro à sua candidatura, que veio com essa exigência. E Tião precisa colocar o transporte público para funcionar. Disse que busca empresas fora para operar, mas ‘não tem quem queira’.

Transporte público

O problema do transporte público estende-se aos municípios que fazem fronteira com Rio Branco. Eram atendidos pela Petroacre, que jogou a toalha. A nova empresa, Transacreana, pode subir o preço das passagens e os usuários não estão gostando nada disso.

Quinari

No Quinari, informações preliminares dão conta de que a passagem pode chegar a R$ 6,50. Vereadores Fabrício Lima e Leiri ‘do Mixico’, que fazem parte de um grupo que fiscaliza o transporte no município, só acompanham os questionamentos do povo.

Encerrado

A Energisa encerrou a oferta pública obrigatória de aquisição de ações de titularidade de empregados e aposentados de sua controlada Energisa Acre Distribuidora de Energia (EAC). A companhia informa que ‘adquiriu 3.936.498 ações ordinárias e 7.080.052 ações preferenciais, perfazendo o total de 11.016.550 ações representativas de 0,46% do capital social da EAC’.

O comunicado foi divulgado no início da semana.

Jéssica Sales

A deputada federal e pré-candidata ao Senado, Jéssica Sales (MDB-AC), compartilha nas suas redes sociais, sempre que pode, notícias sobre seu estado de saúde. Ela iniciou tratamento contra câncer de mama. “Meus queridos! Primeira quimioterapia, estamos juntos! Não importa o tamanho do problema, eu estou com você e você está comigo. Deus no controle”.