“Não acredite em seu teatro”, diz Marina Silva sobre vídeo de Bolsonaro comendo frango com farofa

A ex-senadora do Acre Marina Silva (Rede) publicou no último domingo (30), em suas redes sociais, uma crítica ao presidente Jair Bolsonaro (PL) em decorrência de um vídeo onde ele aparece comendo com as mãos e, consequentemente, sujando o chão e as vestes.

Na publicação, a fundadora da Rede Sustentabilidade falou que Bolsonaro está fazendo “teatro” ao tornar público um registro que tenta ludibriar e passar a imagem de um gestor acessível e do povo.

“Não adianta comer com as mãos em sinal de humildade e simplicidade e gastar quase R$30 milhões do dinheiro do contribuinte no cartão corporativo. Não acredite no Bolsonaro e em seu teatro”, frisou.

As imagens circularam pelas redes sociais no último dia 30. No vídeo, Bolsonaro aparece comendo um pedaço de frango. Tanto o chão, como a cadeira e as vestes do presidente aparecem sujas de farinha, derramadas no ato da mastigação.

Os registros, publicados pelo ministro das Comunicações Fábio Faria (PSD), polemizaram na web, com as pessoas classificando-o como “grotesco”. Nesta segunda (31), o vídeo foi deletado das redes sociais.

“Alguém tem que ensinar ao marqueteiro do presidente as diferenças entre simplicidade, humildade e falta de educação. Isto não passa de uma ofensa ao brasileiro humilde”, escreveu um internauta.

Assista o vídeo: