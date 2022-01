No Preventório, em Rio Branco, árvore destrói residência e mulher faz apelo em redes: “Venho implorar por ajuda”

Em um grupo do Facebook do Acre, Luzia Oliveira fez uma publicação com pedido de ajuda para reerguer a casa onde mora no bairro Preventório, na capital, após uma árvore cair e destruir toda a residência. A mulher estava com o esposo, o cunhado e o filho de quatro meses quando a árvore caiu em cima da casa, por volta das 10h da manhã deste sábado (22).

Como ajuda para reconstruir a casa, Luzia aceita doações em dinheiro ou materiais de construção como telhados e madeira. Para ajudar, a população pode entrar em contato com o número (68) 99964-3345, telefone da cunhada de Luzia, Beatriz.

No período de reforma da casa, a família se abriga em uma casa nas redondezas, cedida por uma vizinha. De acordo com Beatriz, a árvore, que fica ao lado da casa, nunca ofereceu risco para a residência e nem tão pouco aparentava que ia cair.