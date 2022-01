O adeus a dona Iraildes será às 16 horas no Cemitério São João Batista: ela deixa legado de fé, alegria e honestidade

O corpo da senhora Iraides Dantas Barros, uma das moradoras mais antigas e uma espécie de matriarca do bairro da Base, em Rio Branco, falecida neste domingo (2), aos 88 anos, será sepultado nesta segunda-feira (3), no Cemitério São João Batista. Mãe de cinco filhos e filhas, Dona Iraides deixa 13 netos, nove bisnetos e uma legião de amigos, principalmente no bairro da Base, onde era muito querida pela comunidade. Ela morreu de parada cardíaca, após umka forte infecção urinária.

Era considerada a avó da Casa do Rio, uma mistura de bar e restaurante localizado na rua Barbosa Lima, dentro do bairro, que foi sua antiga moradia, com as filhas. Ali, a neta Izabel Barros abriu a casa comercial e dona Iraildes passou a ser uma referencia matriarcal do local.

“E assim é a vida. Hoje o coração aperta e a dor se transforma em saudade! A Vovó da Casa do Rio hoje faz sua passagem. Esse ser de luz e afeto brilhará em outra dimensão. Seus ensinamentos, sua força e seu amor vive em nós”, escreveu a neta Izabel no Instagram da Casa do Rio. “Minha Avó, a Vovó da casa do Rio, a Vovó de todos a Vovó dos boêmios, a Vovó que nunca passou despercebida com seus lindos cabelos brancos… Pode ir tranquila vozinha que seu rebanho tá pronto!”, acrescentou a neta.

Dona Iraides sempre foi muito amada e bem cuidada pelos filhos, netos e bisnetos. Além disso ela era também a vovó de todos os amigos de seus familiares. Suas marcas registradas eram a alegria e o sorriso largo.

Aos familiares e amigos, ela deixa um legado de força, fé inabalável e honestidade. Quem teve a oportunidade de conhecer a vovó mais amada e engraçada, sabe da luz e o afeto que ela transmitia a todos.