O Antagonista: Acre e pelo menos mais seis estados terão disputa estadual entre ‘Lula x Jair Bolsonaro’

O site “O Antagonista” publicou nesta quinta-feira (13) uma projeção das disputas eleitorais em sete estados, que podem ser um espelho da disputa nacional entre Lula (PT) e Bolsonaro (PL). Em cada um desses estados, incluindo o Acre, a projeção do site é que os candidatos à presidência tenham palanques fortes e montados com candidaturas ao Governo.

De acordo com o site, os estados que devem ter a disputa polarizada são: Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Sergipe e Acre.

Para o Acre, a projeção do site é que o ex-senador Jorge Viana (PT) enfrentará o atual governador Gladson Cameli (PP), aliado de Bolsonaro.

Veja as demais projeções d’O Antagonista:

Em São Paulo, o ex-ministro Fernando Haddad (PT) pode enfrentar o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. A candidatura de Freitas é incentivada por Bolsonaro; a de Haddad ainda depende de arranjos entre o PT e o PSB.

No Rio Grande do Sul, Bolsonaro deve ter dois palanques: o do ministro de Trabalho, Onyx Lorenzoni (DEM), e o do senador Luis Carlos Heinze (PP). O candidato petista será o deputado estadual petista Edegar Pretto.

Na Bahia, o ministro João Roma (Republicanos), da Cidadania, vai entrar na disputa contra o senador petista Jaques Wagner.

Em Pernambuco, o palanque bolsonarista deve ser representado pela deputada estadual Clarissa Tércio (PSC), que poderá enfrentar o senador Humberto Costa (PT).

Na Paraíba, o ex-vice-governador petista Luciano Cartaxo deve enfrentar ou o radialista Nilvan Ferreira (PTB) ou o policial militar Cabo Gilberto (PL).

Ainda no Nordeste, a polarização deve ser reproduzida também em Sergipe: o senador Rogério Carvalho (PT) está na disputa pelo governo estadual contra deputado federal Laércio Oliveira (PP).

Com informações do site O Antagonista.