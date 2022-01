O espólio de Marília Mendonça começa a ser tratado na Justiça de Goiás

Começou a ser discutido no TJ de Goiás, no finalzinho de dezembro, o processo de sucessão da cantora Marília Mendonça. A discussão envolverá, por exemplo, o levantamento do seu espólio, que são o conjunto de bens que formam o seu patrimônio, a ser partilhado entre possíveis herdeiros ou legatários. A questão corre em segredo de Justiça na 1ª Vara de Sucessões de Goiânia.