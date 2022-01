Obra de Escola Modelo Municipal orçada em mais de 3,5 milhões de reais está parada e sem previsão de término

A administração do prefeito Mazinho Serafim (MDB), não está conseguindo avançar na construção da Escola modelo Hermano Filho, situada no terreno da antiga garagem municipal na ladeira do Cristo Libertador.

Há vários meses, os trabalhos foram iniciados, mas caminham a passos lentos e a Prefeitura não tem uma data definida de quando concluirá todas as instalações.

Cabe destacar que para iniciar a obra, o prefeito desativou a Garagem Municipal e também o galpão da Cageacre, deixando centenas de produtores rurais sem espaço para depositar e beneficiar seus produtos.

Para que tal obra fosse colocada em prática, o deputado federal Alan Rick (Democratas) teve um papel importante. Ele conseguiu a liberação dos recursos junto ao FNDE, cabendo à Prefeitura de Sena Madureira tão somente a execução dos trabalhos.

“Vale lembrar que esse recurso não é de emenda parlamentar e, sim, recurso voluntário que nós conseguimos destravar junto ao FNDE. A articulação política foi minha. O recurso é pago conforme medição da obra. Não tenho informações sobre a execução do projeto porque a Prefeitura nunca me repassou”, informou o deputado.

Por reiteradas vezes o prefeito Mazinho que já está mergulhado em seu segundo mandato, vem criticando o governo do Estado por conta da obra de ampliação e reforma do Hospital João Câncio Fernandes, mas está esquecendo de dá uma resposta à população sobre a Escola modelo de sua gestão que começou sua construção antes da reforma do referido hospital.