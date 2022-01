Oficial de justiça dispara contra polícia em Rio Branco; em seu quarto, foram encontradas várias marcas de tiro

Um oficial de justiça de 26 anos abriu fogo contra a Polícia Militar na noite desta quinta-feira (6), no bairro Xavier Maia, em Rio Branco.

Segundo informação da polícia, a própria esposa do oficial de justiça teria entrado em contato com a Polícia Militar e falou da situação do marido, e disse que ele foi diagnosticado com esquizofrenia, mas há alguns dias não estava tomando os remédios necessários. A esposa, com medo do marido, resolveu sair de casa na manhã desta quinta-feira.

No começo da noite desta quinta-feira, Thiago disparou vários tiros dentro do próprio quarto e a PM foi acionada. Ao chegar no local, o major Russo percebeu que o homem caminhava de posse de uma pistola 380. Ao tentar se aproximar, o major teria sido xingado e foi recebido com um disparo, mas não foi atingido.

Com cerca de 3 horas de negociação, o oficial de justiça chegou a disparar mais duas vezes contra guarnições do Bope, Coe que aguardaram as ordens do major Russo. No momento em que o homem se distraiu, foi jogada uma bomba de efeito moral e o oficial acabou ficando desorientado e foi feito a primeira imobilização por uma arma de choque. O oficial foi algemado e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local, aplicou um calmante em Thiago. Em seguida, ele foi colocado na maca e encaminhado ao Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac).

Ainda segundo o major Russo, o quarto do oficial estava com vários marcas de disparos de arma de fogo e ainda tinha cerca de 60 munições intactas. A arma e as munições foram apreendida e encaminhados para a Delegacia de Flagrantes.

Durante toda a ocorrência ninguém ficou ferido pelos disparos e a ação foi considerada exitosa pelo major Russo. O caso agora será investigado pela Polícia Civil.