Onda de calor em SC faz máximas chegarem a 42ºC; sensação de calor chegou a 58ºC em Joinville

A onda de calor segue em Santa Catarina até o próximo sábado (22), segundo a Defesa Civil do Estado, e as temperaturas continuam elevadas. Nesta nesta terça-feira (18), as máximas ficaram acima dos 40ºC em pelo menos duas cidades do Oeste.

São Carlos registrou 42ºC e Palmitos 41ºC, segundo dados da Epagri/Ciram, órgão estadual de monitoramento. Já no Litoral, em Florianópolis e em Balneário Camboriú, as temperaturas ficaram entre 34ºC e 35ºC.

Outras regiões também registraram temperaturas elevadas. No Norte catarinense, as temperaturas ficaram entre 37ºC e 38ºC.

Em Joinville, a sensação de calor, que corresponde à intensidade sentida pelas pessoas, chegou a 58ºC, segundo a Epegri/Ciram. O índice é definido com base na temperatura (37,2ºC) e na umidade relativa (70%).

No Sul do estado não foi diferente. Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, a sensação de calor em chegou a 50ºC em Criciúma.