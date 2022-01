Oposição exalta e governo se cala sobre resposta de Torres a Bolsonaro

Foi imediata na oposição a reação à nota do presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, endereçada ao presidente Jair Bolsonaro, divulgada na noite deste sábado, ontem. Em minutos, após a divulgação, o mundo político só tratava do tema, seja em redes sociais ou entrevistas.

Torres deu uma dura resposta a Bolsonaro e cobrou sua retratação ao fazer insinuações contra o presidente da Anvisa na frase “qual interesse da Anvisa por trás disso?”, se referindo a vacinação infantil.

O tesoureiro do PT, o deputado federal Paulo Teixeira, reagiu com uma frase sucinta, em defesa de Barra Torres.

“Mostrou (Barra Torres) que tem espinha dorsal diante de um presidente invertebrado” – disse Teixeira.

O deputado e jurista Fábio Trad (PSD-MS) também apoiou a nota do dirigente da Anvisa e disse que Bolsonaro, ao fazer acusações contra a agência, atua de forma leviana.

“ Barra Torres responde com a força de sua autoridade moral a um presidente irresponsável que prega a anticiência para o povo que governa, mas quando tem dor de barriga se interna no Einstein. Ao insinuar interesses escusos na Anvisa, Bolsonaro expõe toda a sua leviandade justamente contra um órgão que está atuando para salvar milhões de vidas no país” – disse Trad ao Blog do Noblat.